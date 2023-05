Airbus A350-1000 für Philippine Airlines

Im Rahmen des Ultra-Langstreckenflottenprojekts der philippinischen Fluggesellschaft wird der Airbus A350-1000 Langstreckenjet auf Nonstop-Flügen von Manila nach Nordamerika, einschließlich der Ostküste der USA und Kanadas, eingesetzt werden.

Das neue Flugzeugmodell wird sich zu zwei A350-900 gesellen, die bereits bei der Airline im Einsatz sind und derzeit Ziele in Nordamerika, Asien und Australien anfliegen. Wie die A350-900 werden auch die A350-1000 von PAL in einem Premium-Layout mit separaten Kabinen in der Business Class, Premium Economy und Economy Class ausgestattet sein.

Kapitän Stanley K. Ng, President und Chief Operating Officer von Philippine Airlines, sagte, die Reichweite der A350-1000 werde es der Airline ermöglichen, ganzjährig Nonstop-Routen im transpazifischen und transpolaren Verkehr in beide Richtungen zu fliegen. Darunter befinden sich einige der längsten kommerziellen Flüge der Welt, wie etwa die Verbindungen zwischen den Philippinen und New York und Toronto. Mit einer erweiterten A350-Flotte wird PAL wieder in der Lage sein, eine Direktverbindung von den Philippinen nach Europa anzubieten.

"Die A350-1000 verbindet eine größere Reichweite mit der höheren Kapazität, die wir zur Bedienung der künftigen Nachfrage benötigen. Sie ist das perfekte Flugzeug, um PAL in die Lage zu versetzen, seine Expansionspläne auf nachhaltige Weise zu verwirklichen und gleichzeitig den Passagieren ein Höchstmaß an Komfort an Bord zu bieten. Wir sind bestrebt, unseren Passagieren das bestmögliche Reiseerlebnis zu bieten, und diese hochmodernen Flugzeuge werden uns in die Lage versetzen, genau das zu tun, während wir unsere Aufgabe erfüllen, die Welt zu verbinden und Handel und Tourismus zu fördern."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer von Airbus, sagte: "Die A350 wird die Passagiere weiter und komfortabler befördern und gleichzeitig die Treibstoffeffizienz deutlich verbessern und einen unmittelbaren Beitrag zur Reduzierung der Emissionen leisten. Dies sind die Eigenschaften, die die A350 zur ersten Wahl führender Fluggesellschaften weltweit gemacht haben. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Kunden Philippine Airlines, der sein Modernisierungsprogramm für seine Langstreckenflotte vorantreibt.

Die A350 ist das modernste und effizienteste Großraumflugzeug der Welt und hat neue Maßstäbe für den Interkontinentalverkehr gesetzt. Sie bietet die größte Reichweite aller heute produzierten Verkehrsflugzeuge und kann 8.700 Seemeilen oder 16.100 Kilometer nonstop fliegen.

Ende April 2023 hatte die A350-Familie 928 Festbestellungen von 54 Kunden weltweit erhalten und ist damit eines der erfolgreichsten Großraumflugzeuge aller Zeiten. Derzeit befinden sich rund 530 Flugzeuge in den Flotten von 40 Fluggesellschaften, die hauptsächlich auf Langstrecken fliegen.

Airbus hat im April 54 Flugzeuge an 32 Kunden ausgeliefert. Das hat der europäische Flugzeugbauer am Abend mitgeteilt. Im April 2023 gab es nur 5 Neubestellungen. Insgesamt hat Airbus in diesem Jahr bereits 181 Flugzeuge an 54 Kunden ausgeliefert.