Airbus A350 für Philippine Airlines

Philippine Airlines hat bei Airbus neun Airbus A350-1000 bestellt, der Auftrag wurde auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris bekanntgegeben.

Die Kaufabsichtserklärung für diesen Auftrag über neun Airbus A350-1000 wurde bereits im Mai 2023 bekanntgegeben, nun wurde dieser Vertrag finalisiert. Philippine Airlines will im Rahmen ihres Ultra-Langstreckenflottenprojekts den Airbus A350-1000 Langstreckenjet auf Nonstop Flügen von Manila nach Nordamerika, einschließlich der Ostküste der USA und Kanadas, einsetzen.

Das neue Flugzeugmodell wird sich zu zwei A350-900 gesellen, die bei Philippine Airlines bereits im Einsatz sind und derzeit Ziele in Nordamerika, Asien und Australien anfliegen. Wie die A350-900 werden auch die A350-1000 von PAL in einem Premium-Layout mit separaten Kabinen in der Business Class, Premium Economy und Economy Class ausgestattet sein.