Die Kaufabsichtserklärung wurde am 19. November 2021 unterzeichnet und schließt vier neue Airbus A350F Vollfrachter ein. Laut Airbus soll dieser Auftrag in den nächsten Wochen finalisiert werden. CMA CGM Air Cargo hat den Flugbetrieb erst im März aufgenommen und betreibt bereits fünf Airbus A330F Vollfrachter. Hauptsitz der neuen Frachtfluggesellschaft ist der Flughafen Lüttich in Belgien.

Bei dem Airbus A350F handelt es sich um einen Vollfrachter mit einer Nutzlast von bis zu 109 Tonnen. Bei einer vollen Beladung verfügt der hochmoderne A350F über eine Reichweite von mehr als 10.000 Kilometern.