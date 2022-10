Airbus A330neo für Virgin

Virgin Atlantic konnte am 16. Oktober 2022 ihren ersten Airbus A330neo übernehmen, die Airline wird über die nächsten Jahre zwölf weitere Maschinen dieses Typs einflotten.

Virgin Atlantic hat ihre Airbus A330neo bereits im Juni 2019 bestellt und konnte nun den ersten von dreizehn fest in Auftrag gegebenen A330-900 in Toulouse abholen. Der britische Ferienflieger hat seine A330neo für 262 Passagiere in drei Klassen ausgelegt. Virgin Atlantic wird mit dem A330neo seine Langstreckenflotte weiter ausbauen und ältere Airbus A330 ersetzen.

Der Airbus A330neo ist das Nachfolgemuster des erfolgreichen zweimotorigen Airbus A330 Langstreckenjet. Das Muster baut auf der erwiesenen Wirtschaftlichkeit, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit der A330 Familie auf und verbraucht pro Sitz 14 Prozent weniger Treibstoff als das Ausgangsmuster. Der A330neo hat neue Flügel nach dem Vorbild des A350 mit aerodynamisch optimierten Sharklets an den Flügelspitzen und moderne Rolls-Royce Trent 7000 Triebwerke.