Airbus A321XLR für Icelandair

Icelandair will laut eigenen Aussagen in zwei Jahren den Betrieb von Verkehrsflugzeugen aus dem Hause Airbus aufnehmen. Die Fluggesellschaft aus Island betreibt momentan eine der größten Boeing 757-200 Flotten und will diese Maschinen stufenweise mit Airbus 321 ersetzen. Zu diesem Zweck befindet sich die Fluggesellschaft in fortgeschrittenen Mietverhandlungen für vier Airbus A321LR Langstreckenjets.

Die direkt bei Airbus gekauften Airbus A321XLR sollen ab dem Jahr 2029 ausgeliefert werden. Bei Icelandair werden sie für rund 190 Fluggäste ausgelegt, die Boeing 757 bei Icelandair können 183 Passagiere transportieren. Icelandair hat scheinbar auch die Boeing 737 MAX 8 and MAX 9 genauer angeschaut, diese könnten für den Zweck von Icelandair zwischen 160 und 178 Sitzen aufnehmen.