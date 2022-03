Air Canada hat am 22. März 2022 einen Auftrag über sechsundzwanzig Airbus A321XLR bekanntgegeben, die Flugzeuge sollen für 182 Passagiere ausgelegt werden.

Mit den Airbus A321XLR Flugzeugen wird Air Canada neben längeren Inlandflügen auch Flüge nach Europa anbieten. Die A321XLR werden mit 14 Sitzen in der Business Class und 168 Sitzen in der Economy Class ausgestattet. Die Business Class Sitze lassen sich in komfortable Betten umwandeln.

Die erste Maschine soll im ersten Quartal 2024 zu Air Canada stossen und das letzte Flugzeug aus diesem Festauftrag soll im ersten Quartal 2027 in die Flotte eingegliedert werden.

Fünfzehn der Airbus A321XLR werden von der Air Lease Corporation geleast, fünf von AerCap und sechs werden im Rahmen eines Kaufvertrags mit Airbus S.A.S. erworben. Neben den festbestellten Maschinen hat Air Canada auch noch vierzehn Optionen auf diesen Typ gezeichnet, diese sollen dann zwischen 2027 und 2030 zur Flotte stossen.