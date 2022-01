Alle Kurse sind gemäss EASA Richtlinien vom Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) genehmigt und werden von Type-Rating-Instruktoren mit langjährigen AirlineErfahrung durchgeführt. Das A320-Angebot für Pilotinnen und Piloten umfasst das Type Rating, die Revalidierung und die Erneuerung der Lizenz. Die Kurse finden in Kloten und Zürich statt.

Das A320-Type-Rating-Programm ist variabel und eignet sich für Flugschulkadetten ohne weitere Flugerfahrung, die über den Erwerb des frozen ATPL hinausgeht, sowie auch für Kandidaten mit Flugerfahrung. Je nach Flugerfahrung umfasst das Programm mehr oder weniger Ausbildungskomponenten.

Horizon bietet Piloten mit A320-Type-Rating-Lizenzeinträgen ein Erneuerungsprogramm für eine Revalidierung oder Erneuerung ihrer Lizenz an. Dieses Programm beinhaltet einen Theorie-Refresher, einen A320-System-Simulator-Refresher im Full-Flight-Simulator sowie einen Proficiency-Check im FullFlight-Simulator.

„Das Angebot von A320-Type-Rating-Trainings ist für Horizon ein weiterer und logischer Schritt zur Vervollständigung der Ausbildung von Airline-Kadetten. Im Gegensatz zu anderen ATOs, die A320-TypeRating anbieten, ist das Horizon-Ausbildungsprogramm speziell darauf ausgerichtet, den Kadetten nicht nur das notwendige Rating, sondern auch die operativen Fähigkeiten zu vermitteln“, sagt Ron Teichmann, CEO und Accountable Manager bei Horizon SFA.

„Die Vorteile praxisnaher Instruktoren“, erklärt Andrea Salomoni, A320 Type-Rating- und Lead-FlightInstruktor bei Horizon SFA und A320-Captain bei EasyJet Switzerland, „sind, dass sie in der Lage sind, künftige Piloten auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen und ihrer Kenntnisse des jeweiligen Flugzeugs vorzubereiten. So werden z.B. die SOPs (Standard Operating Procedures) und die Philosophie von EasyJet vermittelt, was den Studenten den Übergang in den künftigen Arbeitsalltag erleichtert.

Ausserdem verfügen unsere Instruktoren über das Know-how unserer Rekrutierungspartner.“

Horizon