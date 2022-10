Airbus A300B startet die Erfolgsgeschichte

Am 28. Oktober 1972 schrieb der noch junge europäische Flugzeugproduzent Airbus Geschichte, an diesem Tag startete der Airbus A300B in Toulouse zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. Bei dem Airbus A300B handelte es sich um das erste Verkehrsflugzeug von Airbus und es war auch das erste zweimotorige Großraumflugzeug.

Der Airbus A300B verkaufte sich nur zögerlich, von dem Twin wurden schließlich doch insgesamt 561 gebaut. Heute ist Airbus unbestritten der führende Produzent von Verkehrsflugzeugen und einer der größten Luftfahrtkonzerne der Welt.