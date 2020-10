Air Prishtina hat ihre Flugfrequenzen in die kosovarische Hauptstadt kurzfristig ausgebaut und bietet im Oktober bis zu drei tägliche Flüge von Zürich nach Prishtina an. Seit dem 28. September 2020 steht Kosovo nicht mehr auf der BAG-Liste der Länder mit erhöhten Corona-Ansteckungsrisiko. In der Folge ist die Nachfrage nach Flügen auf den Balkan stark angestiegen. Air Prishtina hat umgehend reagiert und ihr Flugangebot deutlich ausgebaut.

Im Oktober bietet Air Prishtina wieder tägliche Kosovo-Flüge an und bedient die Strecke

Zürich–Prishtina bis zu drei Mal pro Tag. Geflogen wird mit Chair Airlines. Ab Basel fliegt Air Prishtina aktuell vier Mal pro Woche mit Enter Air in die kosovarische Hauptstadt. «In den letzten Wochen hat sich bei unseren Fluggästen das über Monate gestiegene Verlangen nach einer Reise in die Heimat noch einmal deutlich akzentuiert. Wir sind nun bemüht, dieser angestauten Nachfrage so gut wie möglich gerecht zu werden», erklärt Leyla Ibrahimi, CEO von Air Prishtina. Die Nachfrage konzentriere sich derweil nicht nur auf die Herbstferien, es gehe generell um die Möglichkeit, Familien und Freunde nach langer Zeit einmal wiederzusehen, eventuell auch nur für ein verlängertes Wochenende. Preislich bewegen sich die Flüge trotz der gestiegenen Nachfrage auf einem normalen Niveau wie zu Zeiten vor Corona.

Für November ist die Rückkehr zu einem leicht unter Vorjahr liegenden Normalbetrieb mit einem täglichen Flug auf der Zürich–Prishtina-Route geplant. «Im Falle einer sich ändernden Nachfrage bleiben wir aber flexibel und können entsprechend reagieren», kündigt Leyla Ibrahimi an. Neben den Flügen in den Kosovo bietet Air Prishtina über www.airprishtina.com auch Flüge ab Zürich nach Skopje und Ohrid in Nordmazedonien an.