Der Logistiker DHL will bis im Jahr 2030 dreissig Prozent seines Treibstoffes für den Transport von Luft- und Seefracht mit nachhaltigem Treibstoff decken. Über die nächsten drei Jahre wird DHL zusammen mit Air France KLM Martinair Cargo insgesamt 33 Millionen Liter Treibstoff aus nachhaltigen Quellen beschaffen. Die Kunden der beiden Spediteure können in Zukunft über ein „Book and Claim“-System auf den Gebrauch des nachhaltigen SAF Treibstoffes zugreifen und damit ihren Transport von Gütern umweltfreundlicher gestalten.