Jeweils donnerstags, freitags und sonntags um 13.40 Uhr heben die Flieger in Tegel ab und landen in Verona um 15:25 Uhr. In der Gegenrichtung starten die Flugzeuge bereits um 11:15 Uhr mit Ankunft in Tegel um 12:55 Uhr. Geflogen wird mit einer Embraer 195, die 120 Passagieren Platz bietet. Die Flugzeit beträgt rund eine Stunde und vierzig Minuten.

Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Willkommen in Berlin! Wir freuen uns, eine neue Fluggesellschaft in Berlin zu begrüßen. Insbesondere in der aktuellen Zeit ist das ein gutes und wichtiges Signal für die Bedeutung des Flughafenstandortes Berlin sowie das sich fortsetzende, wenn auch langsame weitere Anwachsen des Luftverkehrs. Wir wünschen allzeit guten Flug!“

Verona

Verona ist wirtschaftlich wie touristisch ein beliebtes wie wichtiges Reiseziel. Die Stadt liegt im Herzen der in der Agrarwirtschaft sowie Textil- und Schwerindustrie bedeutenden Region Venezien, im Nordosten Italiens. Namhafte Textilmarken sind hier ansässig. Zusätzlich gilt Verona als ein Zentrum des Goldschmiedehandwerks. Touristisch kann die architektonisch schöne Stadt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und lebendiger literarischer Geschichte aufwarten. Nicht umsonst trägt die Stadt den Beinamen Stadt der Liebenden. Shakespeare ließ sein großes Werk Romeo und Julia hier spielen. Zusätzlich sind die Badeorte am Gardasee und Venedig ab Verona gut und schnell zu erreichen.

Hinweise für unsere Passagiere

Zum 15. Juni hat das Auswärtige Amt die EU-Länder, die Schengen-assoziierten Staaten Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein sowie Großbritannien von der weiterhin gültigen weltweiten Reisewarnung ausgenommen und durch spezifische Reisehinweise für einzelne Länder und Regionen ersetzt. Auch wenn die Reisewarnung teilweise aufgehoben wurde, werden Reisende gebeten, sich vor Reiseantritt zu informieren, da es auch weiterhin zu Beschränkungen oder Quarantäneauflagen durch die jeweiligen Reiseländer kommen kann. Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf der Website des Auswärtigen Amtes.