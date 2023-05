Air Astana wird ausgezeichnet

Air Astana, die führende Fluggesellschaft in Zentralasien, erhält zum zweiten Mal in Folge von der Airline Passenger Experience Association (APEX) einen Award in der Kategorie „Bestes Unterhaltungsangebot in Zentral- und Südasien“. Die mehrfach prämierte nationale Airline Kasachstans nahm diesen bei der Vergabe in Istanbul entgegen. APEX ist eine globale Nonprofit-Organisation, die auf Basis von Fluggastbefragungen internationale Auszeichnungen verleiht. Dafür arbeitet sie eng mit der namhaften App TripIt zusammen, die das Feedback der Passagiere in fünf Kategorien – Sitzkomfort, Service an Bord, Speisen und Getränke, Unterhaltungssystem sowie WLAN-Verfügbarkeit – sammelt und auswertet.

Der APEX Award hebt einen wichtigen Bestandteil des Service an Bord hervor, der über die 20-jährige Unternehmensgeschichte von Air Astana immer weiter verbessert wurde. Das Entertainment-Angebot überzeugt vor allem mit den neuesten Spielfilmen und Dokumentationen in unterschiedlichen Sprachen sowie einer hervorragenden Auswahl an Unterhaltung für Kinder. Seit Herbst 2022 finden Passagiere mit Hör- oder Sehbeeinträchtigung einen barrierefreien Bereich, der Untertitel beziehungsweise Audiodeskriptionen umfasst. Dadurch ermöglicht Air Astana allen Fluggästen den Zugang zu zahlreichen Inhalten. Außerdem enthält das Bordprogramm seit Anfang dieses Jahres Podcasts.

„Air Astana war schon immer stolz darauf, zu den weltweit führenden Fluggesellschaften zu gehören, die einen ausgesprochen hohen Standard beim Service an Bord bieten“, sagt Yelena Obukhova, Vice President of In-flight Service bei Air Astana. „Mit unserer großen Auswahl an aktuellen Filmen, TV-Serien, Dokumentationen sowie Podcasts und Musik wollen wir sicherstellen, dass jeder Gast eine entspannte und unterhaltsame Reise genießt. Dazu analysieren wir permanent aktuelle Trends und beobachten die Vorlieben unserer Passagiere. Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Engagement erneut mit dem renommierten APEX Award gewürdigt wurde.“

Über Air Astana Group

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen. Als Full-Service-Fluggesellschaft bedient Air Astana ein umfassendes nationales und internationales Streckennetz. FlyArystan ist die schnell wachsende Low-Cost-Marke, die seit 2019 innerkasachische und regionale Flüge durchführt. Die Air Astana Group betreibt eine Flotte mit 40 Flugzeugen mit Maschinen vom Typ Airbus A320/A321neo/A321LR, Boeing 767-300ER und Embraer E190-E2.