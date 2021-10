Die Auszeichnung erhält Air Astana zum neunten Mal, denn bereits von 2012 bis 2019 wurde der Airline diese Ehrung zuteil. Aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise setzte das Award-Programm von Skytrax 2020 aus.

„Trotz der Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte, hatte für uns ein qualitativ hochwertiger Service absolute Priorität. Ich möchte unseren Kunden für ihre Treue danken sowie auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die unter schwierigen Umständen großes Engagement gezeigt haben und die erfreulicherweise fast alle wieder in Vollzeit arbeiten“, so Peter Foster, CEO und President von Air Astana.

„Der anhaltende Erfolg von Air Astana bei der Wahl zur besten Fluggesellschaft in Zentralasien unterstreicht den hohen Standard des Produktes an Bord und des direkten, serviceorientierten Kundenkontakts. Dies ist ein großartiger Erfolg – vor allem mit Blick auf die herausfordernden letzten 18 Monate, mit der sich die Luftfahrtbranche konfrontiert sah“, erläuterte Edward Plaisted, CEO von Skytrax.

Die Skytrax World Airline Awards sind in der Welt der Luftfahrt als wichtige Bewertung anerkannt. Grundlage sind Untersuchungen zur Kundenzufriedenheit in den Bereichen Geschäfts- und Urlaubsreisen in allen Kabinenklassen. Zwischen September 2019 und Juli 2021 gaben rund 13 Millionen Passagiere ihre Airline-Bewertungen über Services am Boden und in der Kabine ab, angefangen vom Check-in übers Boarding, Sitzkomfort und Sauberkeit an Bord, das Angebot an Speisen und Getränken bis zum Inflight Entertainment sowie die Freundlichkeit der Crew.

