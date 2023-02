Air Astana verzeichnete 2022 Rekordjahr

Der Gewinn nach Steuern liegt bei 78,4 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um 115 Prozent entspricht. Insgesamt nutzten 7,35 Millionen Passagiere die Angebote der Airline-Gruppe, ein Plus von 11 Prozent. Damit erreichte die Gruppe in allen drei Bereichen die besten Resultate in ihrem 20-jährigen Bestehen.

Während Air Astana im zurückliegenden Jahr die Position als führende Fluggesellschaft Zentralasiens zusätzlich festigte, setzte FlyArystan das dynamische Wachstum weiter fort. Seit 2019, dem Jahr des Erstfluges, wuchs FlyArystan um 366 Prozent und gehört damit weltweit zu den am schnellsten wachsenden Low-Cost-Airlines.

Zu den Ergebnissen sagte President und CEO Peter Foster: „Die Air Astana Group hat trotz der politischen Unruhen in Kasachstan im Januar 2021 und dem seit Februar fortwährenden Angriffskriegs Russlands in der Ukraine die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Umsatzeinbußen, die durch die Sperrung des Luftraums über Russland entstanden sind, konnten wir durch die Kapazitätserhöhung auf den Flügen nach Europa, Asien, Indien und in den Kaukasus ausgleichen. Das Jahr 2023 verspricht ein stabiles Passagierwachstum, auch wenn anhaltende Ressourcen- sowie Lieferkettenbeschränkungen bei Flughäfen und Dienstleistern und die Inflation Druck auf die gesamte Luftfahrtbranche ausüben.“