Der Testlauf findet vom 2. bis 16. September 2021 auf den Flügen zwischen der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan und Istanbul statt.

Die IATA Travel Pass Smartphone-App informiert über die aktuellen Einreisebestimmungen der einzelnen Staaten in Bezug auf Covid-19, so dass Fluggäste die benötigten PCR-Testergebnisse und Impfnachweise für die Reise hochladen und verwalten können. Die App listet zudem offiziell zertifizierte Teststellen auf, an denen Passagiere einen PCR-Test absolvieren können.

Dazu sagte Alexander Neboga, Vice President bei Air Astana: „Der IATA Travel Pass kann in großem Maße zur weiteren Wiederbelebung des internationalen Luftverkehrs beitragen, da er die Abläufe bei der Reisevorbereitung erheblich vereinfacht. Die Fluggäste erhalten ein leicht bedienbares Tool, das die Abfertigung beschleunigt und die Kontaktzeit mit den Mitarbeitern am Flughafen reduziert. Gleichzeitig lassen sich gefälschte Impf- und Testnachweise leichter identifizieren.“

Air Astana gehört zu den rund 70 weltweit führenden Fluggesellschaften, welche die Initiativen der IATA zur Wiederbelebung des internationalen Reiseverkehrs unterstützen und in diesem Zusammenhang die IATA Travel Pass App einem Praxistest unterziehen.

Air Astana