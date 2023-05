Air Astana präsentiert neue Destinationen

Den Auftakt bildet am 1. Juni 2023 die griechische Insel Kreta. Viermal pro Woche wird dann Air Astana von Almaty nach Heraklion fliegen. Am 2. Juni 2023 folgt Bodrum an der türkischen Ägäisküste mit drei Flügen pro Woche ab Almaty.

Die Flüge von Almaty nach Podgorica in Montenegro starten erstmals am 3. Juni 2023 (dreimal pro Woche). Ab dem 7. Juni 2023 fliegt Air Astana zusätzlich dreimal pro Woche von Astana in die Hauptstadt des Landes an der östlichen Adriaküste. Mit Beginn 6. Juni 2023 bedient Air Astana darüber hinaus fünfmal pro Woche die Schwarzmeerküste Georgiens. Ziel dort ist die Hafenstadt Batumi ganz im Südosten des Landes.

Im kommenden Sommer erwartet Air Astana eine hohe Nachfrage für die neuen Flüge. Den Passagieren wird daher empfohlen, frühzeitig vor dem Abflug an den Flughäfen Almaty und Astana zu sein sowie Angebote wie den Online-Check-In oder die Selbstbedienungsautomaten im Terminal zu nutzen.