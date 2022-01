Neben den bereits existierenden Flügen, beispielsweise nach Frankfurt, bestehen erneut regelmäßige Verbindungen nach Colombo, Male, Phuket, London, Dubai, Antalya, Duschanbe/Tadschikistan und Bischkek/Kirgistan.

Zusätzlich hat die nationale Fluggesellschaft Kasachstans ihre Umbuchungs- und Erstattungsbestimmungen für Flüge, die bis zum 31. Januar 2022 stattfinden, angepasst. Passagiere können ihre Flüge auf einen beliebigen Tag vor dem 28. Februar 2022 umbuchen lassen oder mindestens 24 Stunden vor dem ursprünglichen Abflugdatum eine vollständige Erstattung beantragen.

Kunden können die gebührenfreie Umbuchung dort vornehmen, wo sie das Flugticket erworben haben, oder telefonisch unter +7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77 und +7 702 702 44 77. Von 8 bis 20 Uhr steht ebenfalls Hilfe via WhatsApp (+7 702 702 0148) sowie per 24/7-Online-Chat auf der Internetseite www.airastana.com zur Verfügung. Kontakte zu den lokalen Air-Astana-Büros sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Ab dem 19. Januar 2022 ist das Call Center von Air Astana in Kasachstan von 8 bis 24 Uhr geöffnet, die Ticketbüros an den Flughäfen in Almaty und Nur-Sultan sind rund um die Uhr besetzt.