Die Premium Economy Class löst dort die Business Class ab. Die Tarife sind damit im Schnitt um 35 Prozent günstiger, allerdings entsprechen Service und Komfort auch weiterhin der Business Class. Die neue Serviceklasse feierte ihr Debut auf den innerkasachischen Strecken von der Hauptstadt Nur-Sultan nach Shymkent, Atyrau, Aqtöbe und Öskemen (Ust-Kamenogorsk) sowie von Almaty nach Qysylorda.

In der 2-2-Konfiguration bieten die Plätze in der Premium Economy Class von Air Astana mehr Platz als die Sitze in Economy Class, zudem gibt es keine Mittelsitze. Pro Passagier ist die Mitnahme von bis zu zwei Gepäckstücken à 32 Kilogramm ohne Aufpreis erlaubt. Mitglieder des Vielfliegerprogramms Nomad Club, die in der Premium Economy Class reisen, erhalten genauso viele Meilen wie in Business Class gutgeschrieben sowie Zutritt in die Business Class Lounges. Zusätzlich profitieren sie vom Priority Check-in und Priority Boarding.