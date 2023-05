Air Astana erhöht Kapazität nach Frankfurt

Anstelle eines Airbus A321neo fliegt ab sofort eine Boeing 767-300 auf dieser Strecke. Sie verfügt über 30 Plätze in der komfortablen Business Class sowie 193 Plätze in Economy Class und kann pro Flug somit 57 mehr Passagiere befördern.

„In den Sommermonaten sind unsere Flüge von Frankfurt nach Astana traditionell besonders stark gebucht, weshalb wir uns sehr freuen, dass wir dank des Einsatzes einer größeren Maschine auf dieser Strecke jetzt pro Woche fast 400 zusätzliche Fluggäste ab Frankfurt befördern können“, so Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey bei Air Astana. „Viele Geschäftsreisende und Touristen nutzen diese Verbindung, um von Astana oder unserem zweiten Drehkreuz in Almaty zu zahlreichen Zielen in Kasachstan und Zentralasien umzusteigen. Hinzu kommen im Sommer zahlreiche Passagiere, die in der Region ihre Freunde und Verwandte besuchen möchten.“

Außerhalb Kasachstans gehören unter anderem Taschkent, Bischkek und Duschanbe, aber auch weiter entfernt gelegene Destinationen wie Bangkok, Delhi, Peking und Phuket zu den populärsten Zielen der Air-Astana-Gäste ab Frankfurt. Neben dem täglichen Service von der Mainmetropole nach Astana fliegt Air Astana außerdem jeden Mittwoch von Frankfurt in die Drei-Flüsse-Stadt Uralsk (Oral) im Nordwesten Kasachstans.