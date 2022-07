Im Juni 2022 konnte Aeromexico 1,995 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Corona Juni 2021 flogen 1,407 Millionen Passagiere die Maschinen von Aeromexico.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem Juni mit 1,950 Millionen Passagieren auf dem Vorkrisenniveau vom Juni 2019. Die Nachfrage erreichte im Juni 3,551 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem Plus von 70,3 Prozent. Das Angebot lag im Juni bei 4,191 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresjuni stand das Angebot noch bei 2,701 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 84,8 Prozent, im Juni 2021 lag sie bei 78,1 Prozent. Im ersten Halbjahr 2022 frequentierten 9,692 Millionen Fluggäste die Maschinen von Aeromexico, das entspricht einem Plus von 36 Prozent.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

Airbus A321XLR abgehoben

easyJet kauft weitere Airbus Jets

Zweite Beechcraft Denali in der Flugerprobung