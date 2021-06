Die COVID-19 Krise erreichte in der lateinamerikanischen Luftfahrt in den Monaten April und Mai 2020 ihre grösste Auswirkung. Seither erholt sich der Luftverkehr langsam, aber stetig. Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem Mai mit 1,356 Millionen Passagieren noch 23,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, im Mai 2019 konnte die Airline noch 1,777 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Verglichen mit dem Mai 2019 liegt die Nachfrage mit 1,926 Milliarden Sitzplatzkilometern immer noch 46,5 Prozent tiefer. Das Angebot erreichte im Mai 2,666 Milliarden Sitzplatzkilometer, vor der Krise im Mai 2019 lag das Angebot bei 4,261 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Sitzplatzauslastung lag bei 77,1 Prozent, vor Corona lag sie noch bei 84,6 Prozent.