Aeroflot konnte im Dezember 2021 insgesamt 3,626 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Plus von 64,4 Prozent.

Das Angebot wurde um 74,7 Prozent auf 10,574 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im Dezember 8,079 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einer Verbesserung von 74,9 Prozent gleichkommt. Die Sitzplatzauslastung erreichte 76,4 Prozent, das waren 1,6 Prozentpunkte besser als im Vorjahresdezember.

Im Dezember 2021 transportierte Aeroflot 33.062 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Plus von 24,4 Prozent.

Das Berichtsjahr 2021 bei der Aeroflot Group

Im Corona Jahr 2021 transportierten die Fluggesellschaften von Aeroflot insgesamt 45,812 Millionen Passagiere (Vorjahr 30,156 Millionen Passagiere), das entspricht einem Plus von 56 Prozent. Vor der Krise im Jahr 2019 konnten die Airlines der Aeroflot Gruppe noch 60,719 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Die Verkehrsleistung lag für das ganze Jahr 2021 bei 124,623 Milliarden Sitzplatzkilometern, das entspricht einer Verbesserung von 38,1 Prozent. Die Nachfrage lag bei 100,072 Milliarden Sitzplatzkilometern ein Jahr zuvor erreichte die Nachfrage 68,014 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Flugzeuge waren im Krisenjahr 2021 durchschnittlich zu 80,3 Prozent ausgelastet, das entspricht verglichen mit dem Jahr 2020 einem Plus von 6,2 Prozentpunkten.

Im Berichtsjahr 2021 konnte Aeroflot insgesamt 298,369 Tausend Tonnen Luftfracht transportieren, das entspricht einem Anstieg von 26,6 Prozent.