Ab Nürnberg nach Transsilvanien

Das Streckennetz des Albrecht Dürer Airport Nürnberg nach Osteuropa wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Mit Brasov (Kronstadt) kommt nun ein weiteres Ziel hinzu. Dan Air ist eine neue Fluggesellschaft am Airport Nürnberg und wird die rumänische Großstadt in der Region Siebenbürgen - auch bekannt als Transsilvanien - zweimal wöchentlich anfliegen. Darüber hinaus wird das Ziel Bukarest, das bereits im Flugplan steht, um zwei weitere Verbindungen auf insgesamt vier Flüge pro Woche aufgestockt.

Neben offiziellen Städtepartnerschaften pflegt die Stadt Nürnberg freundschaftliche Beziehungen zu weiteren Städten und Gemeinden - darunter auch Brasov (Kronstadt) in Rumänien. Im Juli 2006 wurde eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit und Intensivierung der Beziehungen zwischen den beiden Städten unterzeichnet.

Brasov (Kronstadt), umgeben von den bewaldeten Bergen der Karpaten, liegt im Herzen Rumäniens und bietet neben traditionellem Charme auch modernes Stadtleben. Inmitten der alten Stadtmauer liegt der Marktplatz mit seinen prächtigen gotischen und barocken Bauten. Von hier aus bieten sich Ausflüge zur Kirchenburg von Prejmer (Tartlau) und zum Draculaschloss in Bran (Törzburg) an.

Die rumänische Fluggesellschaft Dan Air vergrößert das Osteuropa-Angebot des Airport Nürnberg. Allein in Rumänien sind inzwischen fünf Ziele nonstop erreichbar. „Das ist nicht nur eine gute Nachricht für die große rumänische Community in der Metropolregion, sondern auch für Urlauber und Geschäftsreisende“, erklärt Nürnbergs Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. Neben der umfangreichen rumänischen Bevölkerungsgruppe in der Metropolregion Nürnberg ist beispielsweise der fränkische Automobil- und Maschinenbauzulieferer Schaeffler mit einem großen Produktionsstandort in der Region Brasov (Kronstadt) vertreten.