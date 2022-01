Ab dem 7. Mai 2022 startet immer samstags je ein Flug auf die beliebte Nordseeinsel Sylt und nach Usedom an die Ostsee. Anbieter beider Ziele ist der Reiseveranstalter „Urlaub ab Kassel Airport“, der auch mit einem Reisebüro im Terminal vertreten ist. Das Angebot für Usedom wird 2022 ausgebaut und erstmals durchgängig von Mai bis Ende Oktober durchgeflogen. Durchgeführt werden die Flüge von der in Mannheim ansässigen Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air, die mit einer komfortablen Dornier 328 bis zu 31 Passagiere in rund einer Stunde nach Sylt und Usedom bringt.

Christian Henkel, Inhaber des Reiseveranstalters „Urlaub ab Kassel Airport“: „In diesem Jahr waren Sylt und Usedom so beliebte Reiseziele, dass ich mich freue, dass durch unser Engagement auch für nächstes Jahr die Fortführung der Flugverbindungen gesichert ist. Wir stellen vielfältige Pauschalangebote für unterschiedliche Interessen zusammen und bieten auch für beide Flugziele Nur-Flugtickets an.“

Geschäftsführer der Rhein-Neckar Air (RNA), Dirk Eggert, freut sich über die Fortführung der Flugverbindungen ab Kassel: „Wir freuen uns sehr, bereits im vierten Jahr in Folge Flüge ab Kassel durchführen zu können. In Nordhessen und den angrenzenden Regionen wurde das Angebot in den letzten drei Jahren gut angenommen und genutzt. Auch das neue Flugziel Usedom, welches „Urlaub ab Kassel Airport“ 2021 erfolgreich etabliert hat, wurde gut gebucht und erfreute sich großer Beliebtheit in der Region. Im kommenden Jahr werden beide Flugziele direkt durch den Reiseveranstalter angeboten. Und dieses Mal ist eine noch langfristigere Urlaubsplanung möglich, da die Flüge voraussichtlich bereits Ende Januar buchbar sein werden.“, so Eggert.

Lars Ernst, Geschäftsführer des Kassel Airport, sagt zur Bestätigung des Flugangebots für den Sommer: „Wir freuen uns sehr, über das erfolgreiche Engagement des Reiseveranstalters „Urlaub ab Kassel Airport“. Wir sind begeistert, dass sich die Flugangebote in der Region so etabliert haben. Die Urlauber haben auch im nächsten Jahr die Chance, Ihre Anreise nach Sylt und Usedom schnell und komfortabel zu gestalten. Die Flüge sind eine tolle Ergänzung für unseren Sommerflugplan 2022 und ich bin sicher, dass die beliebten Ferieninseln auch im nächsten Jahr stark gefragt sein werden.“

Die Flugzeiten

Gestartet wird ab dem 07. Mai 2022 samstags um 12:00 Uhr nach Usedom und am frühen Nachmittag um 15:20 Uhr nach Sylt.

07.05.-29.10.2022

Samstag: Kassel – Usedom: 12:00 – 13:10 Uhr / Usedom – Kassel 13:40 – 14:50 Uhr

Samstag: Kassel – Sylt 15:20 – 16:20 / Sylt – Kassel 10:30 – 11:30 Uhr

Flugzeug: Dornier 328, 31 Sitzplätze

Airline: Rhein-Neckar Air aus Mannheim

Angeboten werden die Flugtickets für einen Preis ab 189,- € (Stand Dezember 2021) pro Einzelstrecke und Person. Im Preis enthalten sind 8 kg Handgepäck und Reisegepäck bis 20 kg.

