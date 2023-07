Ab Friedrichshafen nach London

Nicht nur für britische Winter-Touristen erweitert sich somit das Linienflugangebot, auch Städtereisende aus der Bodenseeregion können den Flug für einen Besuch der britischen Hauptstadt nutzen, teilte der Airport am Bodensee jetzt mit. Diese Flugverbindung lässt sich problemlos mit dem Flugangebot der Lufthansa via Frankfurt nach London kombinieren, so dass Kurzreisen und verlängerte Wochenend-Trips nach Groß-Britannien ab Friedrichshafen bequem möglich sind.

„Wir freuen uns über dieses zusätzliche Winterangebot, insbesondere für Urlauber von den britischen Inseln, die den Bodensee-Airport gerne als Gateway in die Vorarlberger und Schweizer Alpen nutzen“, so Bernd Behrend, Leiter Marketing am Flughafen.

Flughafen Friedrichshafen