Jetzt einen kühlen Drink unter der warmen türkischen Sonne genießen und dabei entspannt auf das Meer schauen – wäre das nicht klasse? Auch wenn der Frühling in den heimischen Gefilden so langsam ankommt – so richtig Sommer ist das noch nicht. Gut, dass SunExpress im kommenden Sommerflugplan (gültig ab Ende März) zwei beliebte Türkei-Ziele ab Bremen Airport anfliegt: Antalya und Izmir.

Die Türkische Rivera ist ein Traumreiseziel für alle Sonnenhungrigen. Denn dort lässt sich der Urlaub aus vollen Zügen genießen: Side, Alanya, Kemer, Belek und natürlich auch Antalya selbst, bieten Sonne satt und Strandurlaub pur. Wer nicht nur auf einer Liege am Meer oder Pool die Seele baumeln lassen möchte, der sollte einen Ausflug zu den Manavgat- und Kursunlu-Wasserfälle machen. Am besten bestaunen lassen sich Erstere übrigens von den dortigen Ausflugsbooten aus. Izmir wird von den Einheimischen liebevoll „Perle der Ägäis“ genannt und das zurecht: Die drittgrößte Stadt, deren Geschichte bis in das dritte Jahrtausend v. Chr. zurückgeht, ist aufregend, bezaubernd, orientalisch. Und in Izmir kommt der Bade- und Strandurlaub auf keinen Fall zu kurz: Nicht weit von Izmir entfernt, befinden sich berühmte Badeorte wie beispielsweise Cesme und Kusadasi mit tollen Hotels und natürlich auch Stränden, die zum Sonne tanken, relaxen und Seele baumeln einladen.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass 2021 ein erfolgreiches Jahr für den Türkeitourismus werden kann. Wenn die Menschen dann endlich wieder unkomplizierter verreisen können, haben sie ihren Urlaub nach all den Entbehrungen durch die Corona-Pandemie wohl so sehr verdient wie noch nie“, erläutert Peter Glade, Chief Commercial Officer von SunExpress. „Uns war es daher als führender Türkeispezialist wichtig, früh einen umfangreichen und vor allem stabilen Sommerflugplan zu veröffentlichen, der attraktive und komfortable Verbindungen nach Antalya und Izmir für unsere Passagiere im Einzugsgebiet Bremen bereithält.“

Flughafen Bremen