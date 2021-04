All Nippon Airways hat sich im Rahmen ihrer neuesten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele verpflichtet, bis zum Jahr 2050 im Flugbetrieb keine CO2-Emissionen mehr zu verursachen.

Damit aktualisiert das Unternehmen sein im Juli 2020 festgelegtes Ziel, die CO2-Emissionen bis 2050 um 50 Prozent im Vergleich zu den Werten von 2005 zu reduzieren. ANA schließt sich damit als Teil einer umfassenden gesellschaftlichen Initiative führenden anderen Unternehmen auf der ganzen Welt an, die sich für ein nachhaltiges Wachstum einsetzen und proaktive Schritte für die netto-Null an CO2-Emissionen unternehmen.

Als konkrete Schlüsselfaktoren für die Verringerung der Emissionen aus dem Flugbetrieb sieht das Unternehmen die verstärkte Nutzung von Sustainable Aviation Fuel (SAF), die Entwicklung von moderneren Flugzeugen und Triebwerken mit höherer Treibstoffeffizienz, die Verbesserung der Effizienz von Flugzeugbetrieb und Wartungsverfahren sowie die Nutzung des Handels mit Emissionszertifikaten zum Ausgleich von Umweltbelastungen.

„Nachhaltigkeit und Innovation sind beides zentrale Bestandteile unserer Vision bei ANA. Wir wollen mit der Umsetzung unserer ehrgeizigen ESG-Agenda eine nachhaltige Veränderung bewirken“, erklärte dazu Shinya Katanozaka, Präsident und CEO der ANA Holdings Inc. „Um eine Null bei den Nettoemissionen zu erreichen, werden wir eine Reihe von Initiativen verfolgen. Unser Ziel ist es, unseren Kohlenstoff-Fußabdruck in der gesamten Organisation zu reduzieren. Das gesamte Unternehmen ist entschlossen, ANA zum Beispiel für nachhaltiges Handeln in unserer Industrie zu machen.“

Der verstärkte Einsatz von Bio-Treibstoffen, der in hohem Maße zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes beiträgt, steht im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei ANA. Das Unternehmen hat sich bereits an einer Reihe von Initiativen beteiligt, mit denen die Airline ihrem Ziel näherkommt. So schloss ANA schon 2019 eine Abnahmevereinbarung mit der Firma LanzaTech für den Kauf von nachhaltigem Flugkraftstoff und erweiterte die Partnerschaft im Jahr 2020.

Vergangenes Jahr schloss ANA Liefervereinbarungen mit weiteren Unternehmen aus diesem Sektor wie Neste, Toshiba, Toyo oder Idemitsu Kosan. Der japanische Marktführer wird gemeinsam mit diesen Marken auf den großtechnischen Betrieb von Biotreibstoff hinarbeiten. ANA ist seit langem als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit für sein großes Engagement anerkannt und erhielt als einziges Unternehmen der Luftfahrtbranche bei den S&P Global Sustainability Awards 2021 eine Auszeichnung in Gold.

