Die Unternehmen Pfizer Inc., DHL Global Forwarding Japan und All Nippon Airways (ANA) bringen den Covid-19-Impfstoff nach Japan.

Die größte Fluggesellschaft Japans hat im Rahmen einer Partnerschaft mit den beiden anderen Unternehmen jetzt mit dem Transport von Impfstoffen von Belgien nach Japan begonnen. Der Transport und die Verteilung von Impfstoffen und anderen pharmazeutischen Gütern ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Die Partner Pfizer, DHL und ANA verfügen über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Lieferung von pharmazeutischen Gütern. Gemeinsam haben sie in den vergangenen Wochen eine zuverlässige und effiziente Betriebsstruktur für die Impfstofflieferung nach Japan aufgebaut.

Der Impfstoff, der auf der revolutionären mRNA-Technologie von BioNTech basiert, wurde gemeinsam von BioNTech und Pfizer entwickelt. Im Jahr 2021 sollen nach Japan etwa 144 Millionen Dosen dieses Impfstoffs geliefert werden.

Mit mehr als 9.000 Life-Science- und Healthcare-Spezialisten weltweit nutzt DHL sein globales und nationales Kühlkettennetzwerk und die Expertise in der Pharmalogistik, um die Impfstoffe das ganze Jahr über sicher einzuliefern und an die Impfstellen im Land zu versenden. In den vergangenen Monaten haben die Spezialistenteams in Japan gemeinsam mit Pfizer und ANA unzählige Stunden mit der Planung, Strategieentwicklung und Stresstests für Netzwerk und Infrastruktur verbracht. Jetzt ist sichergestellt, dass die Impfstoffe sicher und gemäß den strengsten Anforderungen transportiert werden können.

Mit einem umfangreichen Streckennetz ist ANA ein idealer Partner bei der weltweiten Verteilung der Impfstoffe. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit 2017 durch das Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma) der IATA zertifiziert und verfügt als erste japanische Fluggesellschaft über diese Zertifizierung. Somit können die Impfstoffe sicher und effizient transportiert werden. ANA hat außerdem ANA Care Promise eingeführt, eine Reihe von Protokollen, die die Verbreitung von COVID-19 verhindern sollen.

Da die Auswirkungen des Ausbruchs noch andauern, werden Pfizer, DHL und ANA weiterhin alles tun, um Mitarbeiter des Gesundheitswesens und des öffentlichen Gesundheitswesens zu unterstützen, teilte die Airline jetzt mit.

ANA