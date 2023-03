ANA Group stellt AirJapan vor

Jetzt stellte das Unternehmen erste Produktkomponenten und Dienstleistungen vor, die AirJapan auszeichnen werden. Die neue Fluggesellschaft bietet unter dem Markenkonzept „Fly Thoughtful“ komfortable Kabinenausstattung zu erschwinglichen Preisen und nutzt dabei die Erfahrung der Full-Service- und Low-Cost-Carrier der ANA Group. Sie soll den Flugbetrieb im Februar 2024 aufnehmen und das Streckennetz dann mit Schwerpunkt auf Zielen in Asien sukzessive erweitern.

„Bei AirJapan haben wir uns der Leidenschaft für unsere Passagiere verschrieben. Das inspiriert uns dazu, Produkte und Dienstleistungen an Bord mit viel Innovationsgeist zu entwickeln“, sagte Hideki Mineguchi, Präsident von AirJapan. „Wir hoffen, dass wir mit der Einführung dieser neuen Produktfeatures ein einzigartiges und herausragendes Reiseerlebnis für unsere Passagiere schaffen können.“

Die Kabine der Boeing 787 von AirJapan wird mit 324 Economy-Class-Sitzen aus hochwertigem japanischem Kunstleder ausgestattet. Es ist für sein geringes Gewicht, seine Langlebigkeit und die weiche Oberfläche bekannt. Mit einem großzügigen Sitzabstand von 32 Zoll (etwa 81 Zentimeter) und der Möglichkeit, die Neigung der Rückenlehnen zu verstellen, ermöglicht das Sitzdesign den Passagieren, sich zu entspannen und optimalen Komfort während des Fluges zu erleben.

Der Sitzabstand entspricht dem Branchenstandard, die größere Beinfreiheit im vorderen Bereich der Kabine und die flachere Liegeposition bieten den Passagieren ein komfortableres Erlebnis während des Fluges. Als zusätzlicher Komfort für Smartphone- und Tablet-Nutzer sind USB-Anschlüsse vom Typ A und Typ C sowie Tablet-Halterungen vorgesehen. Das Kabineninterieur und die Sitze wurden von der britischen Designfirma Acumen Design Associates entworfen – einer preisgekrönten Agentur mit zahlreichen Innovationen im Bereich der Flugzeuginnenausstattung. Die Herstellung erfolgt bei Safran, einem weltweit führenden Anbieter von Qualitätssitzen für Fluggesellschaften.

Die Uniformen der Flugbegleiter von AirJapan wurden entworfen, um die Philosophie der Marke „Fly Thoughtful“ perfekt auszudrücken und die einzigartigen Qualitäten der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zu würdigen – sie wurden von Anfang an in die Entwicklung der neuen Uniformen einbezogen. Das Ergebnis ist ein Design, das die Kernwerte der Marke verkörpert: Freundlichkeit gegenüber Allen. Besonders hervorzuheben ist das grenzenlose Design der Uniformen, das geschlechtsneutrale Optionen beinhaltet und eine Vielfalt an Variationen ermöglicht. Flugbegleiter bekommen die Flexibilität, sich auf ihre eigene Art und Weise zu kleiden. Es sind zwei Arten von Unterteilen vorgesehen sowie eine Auswahl an Turnschuhen und Lederschuhen. Das Design enthält traditionelle japanische Kulturelemente wie „Knoten“ und „Schichten“, die die Passagiere vom ersten Moment des Einsteigens an in die japanische Kultur eintauchen lassen. Der Knoten wird durch den Farbgürtel der Marke dargestellt. Bei der Schichtung wurde ein attraktives Überlappungsmuster in Details wie dem Rocksaum oder den Ärmeln entworfen. Im Rahmen des Engagements von AirJapan für Nachhaltigkeit werden die Uniformen der Flugbegleiter zum Teil aus pflanzlichen Stoffen hergestellt.

Wenn Passagiere an Bord eines AirJapan-Fluges gehen, hören sie die Musik „Ai“ mit den traditionellen japanischen Klängen von Shakuhachi und Koto, die in Zusammenarbeit mit der Tokyo University of the Arts entwickelt wurde. „Dieses Ensemblestück kombiniert japanische und westliche Instrumente“, so der Komponist Noel Hiyamizu von der Tokyo University of the Arts. „Das traditionelle Gefühl der Musik wird durch den modernen Vibe der frischen Grooves kontrastiert, und die klassischen japanischen Klänge der Shakuhachi und Koto ergänzen das Ensemble der westlichen Instrumente und feiern den Beginn einer neuen Reise.“

Der Bordservice von AirJapan zielt darauf ab, den Kunden aus dem Ausland ein unvergessliches Erlebnis zu bieten – und Lust darauf zu machen, Japan in Zukunft wieder zu besuchen. Gleichzeitig soll der Service den japanischen Kunden ermöglichen, die authentischen Geschmäcker Japans wiederzuentdecken und sich wie zu Hause zu fühlen. AirJapan wird Menüs gegen Gebühr anbieten, die im Voraus online reserviert werden können. Darüber hinaus gibt es Mahlzeiten und Snacks an Bord des Flugzeugs zu kaufen.

Um das Konzept und die neuen Dienstleistungen von AirJapan mehr Kunden vorzustellen, ist eine neue Website veröffentlicht, über die Nutzer auch Zugang zu den offiziellen Social-Media-Kanälen haben. Auf der Website werden aktuelle Informationen zu Flugdaten oder Routen bereitgestellt. Sie wird später für den Ticketverkauf geöffnet.

ANA