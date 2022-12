AEGEAN Flüge ab Köln Bonn

Sonne, Strand und eine ganze Menge Sehenswürdigkeiten: Griechenland gilt bei vielen Menschen wegen des schönen Wetters, des tollen Essens und der reichhaltigen Geschichte als beliebtes Reiseziel. Die griechische Airline AEGEAN bietet im kommenden Jahr noch mehr Möglichkeiten an, vom Flughafen Köln/Bonn aus in das populäre Urlaubsland zu reisen.

Bereits im vergangenen Sommerflugplan hatte die Fluggesellschaft nach ihrer Rückkehr an den Airport zweimal wöchentlich Flüge nach Athen angeboten. Ab dem 27. März 2023 fliegt AEGEAN dreimal pro Woche in die griechische Hauptstadt mit ihren zahlreichen Sehens­würdigkeiten. Gestartet wird in Köln/Bonn montags, donnerstags und samstags jeweils um 18.30 Uhr. Ankunft ist um 22.05 Uhr Ortszeit.

Ab dem 3. Juni 2023 steuern die Pilotinnen und Piloten von AEGEAN zudem von Köln/Bonn aus auch Thessaloniki an. Die zweitgrößte Stadt Griechenlands bietet wie Athen eine Fülle von kulturellen Highlights und ist ein guter Ausgangspunkt für Reisen zu nordgriechischen Badezielen auf der Chalkidiki. Abgeflogen wird dienstags (17.40 Uhr; Ankunft: 21.15 Uhr Ortszeit) und samstags (18.50 Uhr; Ankunft: 22.25 Uhr Ortszeit).

„Wir freuen uns sehr, dass AEGEAN die Anzahl der Flüge nach Griechenland im kommenden Jahr erhöht“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mit dieser Erweiterung wird das Angebot an Reisen in das beliebte Urlaubsland von unserem Airport aus noch breiter.“

„Nach einer ersten erfolgreichen Saison mit Flügen nach Athen freuen wir uns, unser Angebot ab Köln/Bonn um die Verbindung nach Thessaloniki zu erweitern. Kunden aus dem Rheinland wird damit ein weiteres attraktives Ziel in Griechenland mit vielfältigen Erkundungsmöglichkeiten geboten“, ergänzt Rasoglou Ioannis, Network Planning Manager bei AEGEAN.

Die Flüge von Köln/Bonn nach Athen und Thessaloniki sind ab sofort unter de.aegeanair.com buchbar. Zum Einsatz kommt auf beiden Strecken ein Airbus A320.

Zu AEGEAN

AEGEAN ist Mitglied der Star Alliance, der größten globalen Allianz von Fluggesellschaften. Das Unternehmen wurde zum elften Mal in Folge und zum zwölften Mal in den letzten 13 Jahren mit dem Skytrax World Airline Award als beste regionale Fluggesellschaft in Europa ausgezeichnet. AEGEAN erhielt kürzlich eine 4-Sterne-Auszeichnung von Skytrax (4-Star COVID-19 Airline Safety Rating) für höchste Standards beim Gesundheitsschutz für Passagiere und Personal.

