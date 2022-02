Der Erholungstrend setzt sich im kommenden Jahr fort. Für 2022 prognostiziert die ADV, dass gemessen am Vorkrisenjahr 2019 wieder 71,9 Prozent der Passagiere erreicht werden. Dies entspricht knapp 180 Millionen Passagieren an den deutschen Flughäfen (gegenüber 248 Millionen Passagieren 2019).

Für das zu Ende gehende Jahr 2021 rechnen die ADV-Verkehrsexperten, dass gemessen am Vorkrisenjahr 2019 nur 32,4 Prozent der Passagiere erreicht werden. Das bedeutet, dass in diesem Jahr weniger als 80,0 Millionen Passagiere in die Terminals der deutschen Flughäfen zurückgefunden haben. Durch die anhaltenden Einbrüche bei Passagieren und Umsatz sind viele Flughäfen in einer existenzgefährdenden wirtschaftlichen Lage.