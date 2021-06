Der Flughafen Weeze steht vor seiner Hochsaison. Am Montag, 5. Juli 2021, beginnen die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig haben die Fluggesellschaften ihr Angebot am Airport deutlich ausgeweitet. Insgesamt werden in den kommenden Monaten 33 verschiedene Ziele von Weeze aus angeflogen – viele davon in Urlaubsregionen in Spanien, Italien oder Nordafrika. So geht es auch in diesem Sommer etwa nach Palma de Mallorca, Porto oder Cagliari.

Mit 1000 Starts und Landungen rechnet der Flughafen im Zeitraum der NRW Schulferien. Damit erreicht der Airport in der anlaufenden Urlaubssaison bereits wieder mehr als 85 Prozent des Flugangebots aus dem Sommer 2019. „Wir registrieren, dass die Lust aufs Reisen nach Corona wieder deutlich steigt. Viele Menschen haben mittlerweile ihre Impfung gegen das Virus erhalten. Außerdem können die Flüge mit Corona-Schnelltests und Einreiseanmeldung sicher gestaltet werden. Auch in den Zielländern profitieren die Reisenden von umfangreichen Lockerungen“, sagt Dr. Sebastian Papst, Geschäftsführer des Airport Weeze. Die Hauptsaison am Airport dauert bis zum 5. September, da die Schulferien in den Niederlanden erst später als in Deutschland enden. Seit Jahren sind die Gäste aus dem Nachbarland ein wichtiger Stützpfeiler für den Flughafen Niederrhein. Sie sorgen für mehr als 30 Prozent des Fluggastaufkommens.

Am Airport in Weeze sind zudem auch neue Strecken im Angebot. Die Fluggesellschaft Corendon Airlines wird Antalya (Türkei) und Hurghada (Ägypten) ansteuern. Mit Ryanair geht es nach Oradea (Rumänien), Tuzla (Bosnien und Herzegowina), Odessa (Ukraine) und Zagreb (Kroatien).

Im Vorfeld ihrer Reise sollten sich Fluggäste beim Robert-Koch-Institut oder beim Auswärtigen Amt nach den aktuellen Reisebeschränkungen und Corona-Auflagen für das Zielland informieren. Passagiere werden aufgrund des erwarteten Andrangs und wegen der Prüfung der erforderlichen Dokumente darum gebeten, bereits mindestens zwei Stunden vor dem Abflug in den Urlaub am Airport Weeze einzuchecken.

Flughafen Weeze