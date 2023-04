10 Jahre Ryanair in Nürnberg

Inzwischen ist Ryanair die größte Fluggesellschaft in Nürnberg, mit zwei stationierten Flugzeugen und 30 Zielen in diesem Sommer. Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Neal McMahon, Director of Operations bei Ryanair, kündigte einen Rekordflugplan an.

Mehr als eine Million Passagiere flogen 2022 an Bord der Iren von und nach Nürnberg, dieses Jahr sollen es rund 1,2 Millionen werden – mehr als 5,4 Millionen Fluggäste von Ryanair zeigt die Erfolgsbilanz der letzten 10 Jahre in der Statistik des Flughafens.

„Durch einen ausgewogenen Mix an europäischen Städteverbindungen, touristischen Zielen rund um das Mittelmeer und für Familienbesuche ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für die Reiseplanung“, sagt Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg. „Das langjährige Engagement von Ryanair in Nürnberg zeigt, dass unsere Region ein attraktiver Markt für die Airline ist.“

Geschenk für die Nürnberger Hotellerie, Gastronomie und den Einzelhandel

Dr. Michael Fraas, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg, betont: „Besonders Strecken wie Bologna, Dublin, London oder Venedig sind ein Geschenk für die Nürnberger Hotellerie, Gastronomie und den Einzelhandel, da aus diesen Städten viele Reisende mit hoher Kaufkraft nach Nürnberg kommen.“

Insbesondere für die in der Metropolregion lebenden Italiener, Griechen und Spanier ist Ryanair ein Teil ihrer Lebensqualität geworden. Dank der günstigen, ganzjährig angebotenen Flüge können sie schnell, bequem und ohne Umsteigen oder lange Anreise zu anderen Flughäfen ihre Familien besuchen oder Besuche aus ihrer Heimat empfangen.

Ein effizienter Betrieb und wettbewerbsfähige Flughafenentgelte bilden die Grundlage, auf der Ryanair ein langfristiges Verkehrswachstum und noch bessere Anbindung ab Nürnberg erreichen will. Dabei arbeiten Airport und Airline eng zusammen, um dieses Wachstum zu sichern und die Dienstleistungen für diejenigen zu verbessern, die in der Region leben, arbeiten oder sie besuchen möchten.

Enge Zusammenarbeit mit dem Airport Nürnberg

Neal McMahon, Director of Operations bei Ryanair: „Als Nürnbergs Fluggesellschaft Nr. 1 freut sich Ryanair, das 10-jährige Bestehen am Standort Nürnberg mit dem Start des Sommerflugplans 2023 zu feiern, der 30 Strecken umfasst, darunter zwei neue Routen nach Sevilla und Teneriffa. Dieser Rekordflugplan wird durch das Engagement von Ryanair in Nürnberg, zwei stationierte Flugzeuge, eine Investition von 200 Millionen Dollar und 60 lokale und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Luftfahrt untermauert. Seit der ersten Landung in Nürnberg im Jahr 2013 hat Ryanair bis heute mehr als 5,4 Millionen Passagiere zu/von der beliebten Destination befördert. Wir haben eng mit unseren Partnern am Flughafen Nürnberg zusammengearbeitet, um den Service zu verbessern und denjenigen, die in Nürnberg oder der Region Bayern leben, arbeiten oder Nürnberg besuchen möchten, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten.“

Flughafen Nürnberg