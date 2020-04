Luke Lysen ist mit einem Vision Jet von Cirrus Aircraft in 77 Stunden um die Welt geflogen und hat ein wunderbares Video auf YouTube veröffentlicht.

Pilot Luke Lysen startete mit dem einmotorigen Kleinjet in Renton im Bundesstaat Washington in westlicher Richtung zu der Weltumrundung. Sehen Sie sich den schönen Kurzfilm dazu an.

Mit dem Vision Jet rund um die Welt