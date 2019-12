Lufthansa Aviation Training und DRF Luftrettung werden an der Heli Expo 2020 mit einem gemeinsamen Messeauftritt dabei sein.

Lufthansa Aviation Training (LAT) und die Akademie des HEMS Operators DRF Luftrettung präsentieren auf der HAI Heli-Expo vom 28. bis 30. Januar 2020 in Anaheim, Kalifornien, ihr neues Angebot im Bereich der Pilotenaus- und -weiterbildung. Ab August 2020 steht im Trainingszentrum von Lufthansa Aviation Training in Frankfurt ein hochmoderner Full Flight Simulator Level D bereit. Er ist für die Airbus-Hubschraubermuster H135 und H145 konfigurierbar und von der EASA zertifiziert.

Darin vereint sich die neueste Flugsimulatortechnik mit der Expertise zweier starker Partner: die Kompetenz von LAT als führendem Anbieter für Aviation Training in den Bereichen Simulatortraining (fixed wing) und Human Factors, kombiniert mit der langjährigen Expertise der DRF Luftrettung in der HEMS Operation und mit speziellen Einsatzprofilen (z.B. Nachtflug, Windenrettung über See und im Gebirge) bei über 40.000 Einsätzen jährlich.

Die gemeinsame Messepräsenz von LAT und DRF Luftrettung soll den Besuchern detaillierte Einblicke in die Vorteile des neuen Full Flight Simulator (FFS) Level D vermitteln: Das Cockpit lässt sich auf die Airbus-Hubschraubermuster H135 und H145 wechseln. An einer Third Crew Member Station können mit Hilfe von Virtual Reality-Technologie Human Helicopter Hoist Missionen unter Einbeziehung der gesamten Crew trainiert werden. Simuliert werden können außerdem Flugverfahren bei Nacht mit Nachtsichtausrüstung, sowohl mit „White“- als auch mit „Green“-Phosphor-NVG. Die Pilotentrainings lassen sich unter verschiedenen meteorologischen Bedingungen und einer Vielzahl realistischer Landeszenarien mit beweglichen Objekten im Landegebiet sowie verschiedenen Einsatzorten darstellen, wie beispielsweise Flugplätzen oder Krankenhäusern.

Stark durch Synergien

Lufthansa Aviation Training gehört in Europa zu den führenden Anbietern im Bereich Aviation Training für Cockpit- und Kabinenpersonal. Neben der Expertise im Simulatortraining und in der technischen Wartung der Trainingsgeräte, bietet LAT ihren Kunden eine vollumfängliche Infrastruktur an ihren Ausbildungs- und Trainingsstandorten.

„Mit der Investition in unseren ersten eigenen Hubschrauber-Simulator in unserer über 55 Full Flight Simulator-starken Trainingsflotte erschließen wir uns neue Märkte und freuen uns auf die Zusammenarbeit in diesem Bereich mit der DRF Luftrettung. Darüber hinaus ist unser größtes Trainingszentrum in Frankfurt ideal für Kunden aus der ganzen Welt zu erreichen. Hier können Crews ihre Trainings rund um die Uhr ganzjährig absolvieren“, hebt Ola Hansson, Managing Director bei Lufthansa Aviation Training hervor.

Unter dem Dach der Akademie bündelt die DRF Luftrettung ihre Erfahrungen und ihre vielfältigen Kompetenzen der Aus- und Weiter¬bildung in den Bereichen Medizin, Flugbetrieb und Technik. Dazu gehört auch ihre „Approved Training Organisation“. Kunden profitieren von der Fachkompetenz der hochqualifizierten Type Rating-Instruktoren der DRF Luftrettung, die auf Wunsch auch für das Training im „wet lease“ eingesetzt werden können. Sie verfügen über große Erfahrung im Windenbetrieb und der Windenausbildung, im Nachtflug mit Night Vision Goggles sowie im Human Factors Training.

LAT