Bei der F-35C handelt es sich um die dritte F-35 Lightning II Version, diese wurde speziell für den Flugzeugträgereinsatz konzipiert. Die F-35C ist hauptsächlich für die US Navy gedacht, wird jedoch auch bei dem US Marine Corps auf Flugzeugträgern der US Navy betrieben. Das US Marine Corps hat sich neben der F-35B Short Take Off and Vertical Landing Variante eben auch für die F-35C Carrier Variante entschieden, kürzlich konnte nun der erste Verband seine Safe-for-flight Operations Certification melden. Bei dem ersten Verband handelt es sich um das legendäre Marine Fighter Attack Squadron 314 Black Knights Geschwader.