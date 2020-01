Am Sonntag ist eine Boeing 737-800 von WestJet in Halifax von der Landebahn abgekommen und im Schnee stecken geblieben, alle Insassen blieben dabei unverletzt.

WestJet Flug WS248 setzte bei winterlichen Wetterverhältnissen am 5. Januar 2020 um 12:07 Uhr Lokalzeit in Halifax auf der Piste 14 zur Landung an, die Maschine schlitterte nach der Landung über das Pistenende hinaus und blieb rund 50 Meter nach dem Landebahnende im Schnee stecken. An Bord der Maschine, die in Toronto zu dem Inlandflug nach Halifax startetet, befanden sich laut WetsJet 172 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Alle Insassen blieben bei dem Zwischenfall unverletzt, sie konnten das gestrandete Flugzeug über die Fluggasttreppe verlassen und wurden mit Flughafenbusen zum Terminal gebracht. Die Boeing 737-800 konnte mit einem Schleppfahrzeug aus dem Sicherheitsbereich nach dem Pistenende 14 weggeschleppt werden. Die kanadische Transportbehörde hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um die Boeing 737-800 mit der Baunummer 60130/5341. Das Flugzeug ist auf die Kennung C-FUJR zugelassen und wurde bei dem Zwischenfall nicht beschädigt.

Das Wetter

Das Wetter war winterlich, es schneite, die Landebahn war mit Schnee bedeckt. Die Temperatur wurde mit einem Grad unter Null angegeben. Die Wolkenuntergrenze lag auf einer Höhe von 90 Metern. Die Sichtweite wurde mit 1.200 Metern angegeben. Der Wind kam mit einer Stärke von 33 bis 46 km/h aus dem Norden. Die Boeing 737-800 landete mit einer relativ hohen, eher zu hohen Rückenwindkomponente. Bei solch winterlichen Wetterbedingungen war es nicht die gescheiteste Idee, auf der Landebahn 14 zu landen.

METAR

CYHZ 051618Z 36018G25KT 1/2SM R14/4000FT/N SN OVC003 M01/M01 A2912 RMK ST8 SLP869

CYHZ 051600Z 36015G23KT 1/2SM R14/4000V5500FT/D SN OVC002 M00/M00 A2912 RMK ST8 /S07/ SLP869

CYHZ 051549Z 01016G27KT 1/2SM R14/5000FT/N SN OVC002 M00/M00 A2912 RMK ST8 SLP869