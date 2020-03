Mit Air China flogen im Berichtsmonat Februar 2020 insgesamt 1,601 Millionen Passagiere, das waren 82,9 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar. Die Nachfrage brach im Februar um 80,5 Prozent auf 3,651 Milliarden Sitzplatzkilometer ein. Das Angebot wurde um 68,1 Prozent auf 7,101 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert. Die Flugzeuge waren im Monat Februar nur noch halbvoll und ging von 84 Prozent auf 51,4 Prozent zurück.

Die Frachtleistung ist um 55,4 Prozent auf 35.133 Tonnen eingebrochen.

Die Corona Krise hat China im Berichtsmonat Februar so richtig überrollt, in China ist im Berichtsmonat Februar genau das passiert, was allen übrigen Fluggesellschaften im März 2020 blühen wird.