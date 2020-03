Turkish Airlines reagiert auf eine steigende Nachfrage und baut ihr Engagement am Hamburg Airport weiter aus: Ab dem 29. März 2020 setzt die Fluggesellschaft den größeren Airbus A330 mit 291 Sitzplätzen einmal täglich auf ihrer Abendverbindung nach Istanbul ein und bringt damit noch mehr Flugreisende zu dem Drehkreuz am Bosporus. Im Vergleich zum Sommerflugplan 2019, als der A330 viermal pro Woche zum Einsatz kam, bedeutet das eine Erhöhung der wöchentlichen Sitzplatzkapazität nach Istanbul um knapp 20 Prozent. Auch die Fracht-Kapazität wird durch den täglichen A330-Einsatz deutlich gesteigert.

„Für unsere Passagiere ist die Ausweitung des Angebots nach Istanbul ein sehr gutes Zeichen“, sagt Dr. Jörgen Kearsley, Leiter Aviation Marketing am Hamburg Airport. „In Istanbul profitieren die Flugreisenden von einer umfangreichen Auswahl an Umsteigeverbindungen, zum Beispiel nach Asien, Afrika und zu weiteren Zielen in der Türkei. Aber auch für einen Städtetrip ist die Metropole am Bosporus immer wieder eine Reise wert.“

Turkish Airlines: langjähriger Partner von Hamburg Airport

Seit 36 Jahren ist Turkish Airlines fest mit der Hansestadt verbunden. Der Erstflug der Fluggesellschaft zwischen Hamburg und Istanbul fand im Jahr 1984 statt. Im aktuellen Winterflugplan verbindet Turkish Airlines Hamburg dreimal täglich mit Istanbul. Im Sommerflugplan 2020 werden bis zu fünf tägliche Flüge angeboten. Eingesetzt werden auf der Strecke neben dem Airbus A330 auch Maschinen des Typs Airbus A321. Die Flotte von Turkish Airlines besteht derzeit aus über 330 Flugzeugen, von denen ein großer Teil im Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder gefertigt wurde. Zusätzlich wurden 92 neue Flugzeuge des Typs A321neo bestellt, von denen 14 bereits in die Turkish Airlines Flotte integriert worden sind. Das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines bietet ihren Hamburger Passagieren und besonders Geschäftsreisenden viele Vorteile wie attraktive Firmentarife, Flexibilität bei Umbuchungen und Stornierungen sowie zusätzliche Freigepäckmengen.

Über den Hamburg Airport

Hamburg Airport zählt jährlich mehr als 17 Millionen Fluggäste und ist damit der fünftgrößte Flughafen in Deutschland. Die Passagiere können aus einem weit verzweigten Streckennetz wählen: 130 nationale und internationale Ziele werden von rund 70 Airlines angeboten. Rund 15.000 Beschäftigte sind in fast 250 Firmen auf dem Flughafen-Gelände tätig (allein beim Flughafen: rund 2.100). Gesellschafter des teilprivatisierten Flughafens sind die Freie und Hansestadt Hamburg mit 51 Prozent sowie die AviAlliance GmbH mit 49 Prozent.

Über Turkish Airlines

Gegründet 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen, fliegt das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines aktuell mit einer Flotte von 354 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) weltweit 319 Destinationen, darunter 270 international und 50 inländische, in 127 Ländern an. Weitere Informationen über Turkish Airlines unter www.turkishairlines.com oder auf Social Media unter Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.