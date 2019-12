Neben Maßnahmen, die für die Flotte und an Bord – etwa in Form von Plastikeinsparung – umgesetzt werden, organisieren sich zudem Mitarbeiter in SunExpress Green Alliance Teams, um Projekte zum Umweltschutz vor Ort, an den einzelnen Basen der Airline, zu unterstützen. Damit beschreitet das Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines konsequent den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und begegnet der anhaltenden Klimadebatte nicht mit Worten, sondern konkreten Taten.

SunExpress-Wälder in Ankara und Izmir

Einen echten grünen Meilenstein hat das Green Alliance Team in Ankara bereits im Oktober geschaffen. Dort wurde gemeinsam mit der lokalen Direktion für Forstwirtschaft am Fuße der Kartaltepe gleich ein ganz neuer Wald angelegt: 10.000 Setzlinge auf 100.000 Quadratmetern. Passend zum 30-jährigen Bestehen der Airline erhielt er den Namen „SunExpress Jubiläumswald“ und wurde mit einer feierlichen Zeremonie vor Ort eingeweiht. Und auch in Izmir, wo im Sommer ein Areal von 500 Hektar Wald durch Brände zerstört wurde, plant SunExpress im kommenden Jahr die Pflanzung eines Waldes zur Wiederaufforstung. Ziel der SunExpress Green Alliance ist es, künftig pro Jahr jeweils ein vergleichbares Projekt an einer der Basen der Airline zu realisieren.

Weniger Plastik an Bord

Doch nicht nur am Boden, sondern auch an Bord tut sich in puncto Nachhaltigkeit einiges. Bereits seit dem 1. November stellt SunExpress sukzessive von Plastik auf nachhaltigere Materialien um. Konkret heißt das: Ab dem 15.12. verzichtet die Fluggesellschaft an Bord komplett auf Plastikbecher und Strohhalme, ab Januar 2020 werden dann auch die Plastik-Rührstäbchen durch umweltfreundliche Alternativen aus Holz ersetzt. Knapp 10 Millionen Plastikartikel spart SunExpress dadurch allein im kommenden Jahr ein.

„Wir haben uns bei SunExpress schon immer dadurch ausgezeichnet, dass wir, statt viel zu reden, einfach machen. Das gilt für die vielen Innovationen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, genauso wie jetzt für das Thema Nachhaltigkeit. Als Airline sehen wir uns ganz klar in der Verantwortung, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und diesen Weg werden wir auch konsequent gehen“, erklärt Peter Glade, Commercial Director bei SunExpress.

Bereits in der Vergangenheit hat die beliebte Ferienfluggesellschaft eine Reihe von Maßnahmen zum Umweltschutz ergriffen und wurde 2018 von der renommierten Klimaschutzorganisation „atmosfair“ mit Platz sechs der klimafreundlichsten Airlines der Welt belohnt. Der Index vergleicht dazu die 190 größten Fluggesellschaften weltweit.