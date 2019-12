Die US-amerikanische Fluggesellschaft Silver Airways konnte kürzlich ihre erste ATR 72-600 übernehmen und wird damit zur ersten Betreiberin dieses Flugzeugtyps in den USA.

Den ersten regulären Linienflug mit der ATR 72-600 hat Silver Airways am 23. November 2019 von Tampa nach Pensacola in Florida unternommen. Die Fluggesellschaft aus Florida ersetzt mit den zweimotorigen Turboprops von ATR ihre zwanzig Saab 340. Am 19. April 2019 konnte Silver Airways ihre erste ATR 42-600 übernehmen, dies ist die kleiner Variante der modernen Turbopropellermaschine aus Frankreich. Laut Aussagen des Managements seien die Passagiere mit den neuen ATR Flugzeugen vollumfänglich zufrieden. Silver Airways hat insgesamt 50 ATR gekauft.