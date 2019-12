Gemeinsam mit den renommierten, regionalen Reiseveranstalterpartnern High Life Reisen und Rhomberg Reisen bietet People’s auch im nächsten Jahr attraktive Urlaubsziele ab St.Gallen-Altenrhein an.

Wie die People’s Air Group bereits vor wenigen Wochen informiert hat, fokussiert sich die Fluglinie People’s künftig ausschliesslich auf das Angebot ab St.Gallen-Altenrhein - Qualität anstatt Quantität heisst das Motto. Das bereits etablierte Urlaubsangebot ab St.Gallen-Altenrhein bleibt dadurch auch in Zukunft unverändert bestehen: Tolle Pauschalangebote gemeinsam mit High Life Reisen & Rhomberg Reisen Während den Sommermonaten (April – Oktober) bietet People’s gemeinsamen mit den Reiseveranstalterpartnern Rhomberg Reisen und High Life Reisen beliebte Urlaubsziele ab St.Gallen-Altenrhein an. Nach Menorca, Kefalonia, Kalabrien, Epirus & Lefkas operiert die Regionalfluglinie mit Rhomberg Reisen. Mit High Life Reisen fliegt People’s nach Mallorca, Sardinien, Kroatien, Ibiza & Neapel.

Was gibt es Neues? In den Monaten Mai und Oktober fliegt People’s im Auftrag von High Life Reisen nach Neapel und dies neuerdings direkt ab St.Gallen-Altenrhein. Des Weiteren wird der Reisezeitraum nach Palma de Mallorca verlängert; so geht es bereits ab 20. April 2020 auf die Balearische Trend-Insel.

Nur-Flug Angebote ab St.Gallen-Altenrhein Auch im kommenden Jahr besteht die Möglichkeit, People’s Nur-Flug Angebote wie z.B. nach Mallorca, Pula oder Sardinien zu buchen. Ob nur One-Way oder Hin- & Zurück; Details zu attraktiven Preisen sind auf www.peoples.ch ersichtlich.

Donaumetropole Wien Ebenfalls weiterhin unverändert verbindet People’s mehrmals täglich St.Gallen-Altenrhein mit Wien zu interessanten Nur-Flug-Preisen. Soll es lieber ein Rundum-Paket sein, so sind diese ab sofort bei High Life Reisen buchbar.

«People’s steht für Menschen, die mit echter Leidenschaft - gemeinsam mit ihren Partnern - für ihre Fluggäste aus einem ganzen normalen Tag etwas Besonderes machen.», so Thomas Krutzler, CEO People’s Air Group. «Wir freuen uns, zusammen mit unseren langjährigen Reiseveranstalterpartnern auch im kommenden Jahr unsere Gäste wieder sicher, verlässlich und auf qualitativ höchstem Niveau zu ihrem Reiseziel zu bringen.»

Alle Destinationen einschiesslich Flugplan sind bei People’s unter www.peoples.ch oder bei den Reiseveranstalterpartnern High Life Reisen und Rhomberg Reisen buchbar.