Microsoft hat an der Spielemesse E3 2019 den Microsoft Flight Simulator 2020 angekündigt. Die meisten Fans des Flugsimulators FSX haben die Hoffnung auf eine Neuauflage des legendären Microsoft Flight Simulators schon längst aufgegeben, jetzt soll ab nächstem Jahr eine Neuauflage erscheinen. Das Entwicklerteam hat einen zweiten Trailer veröffentlicht, die Grafik sieht hinreißend echt aus. Falls es Microsoft schafft, diesen Simulator so auf den Markt zu bringen, dann wird es in der Flugsimulatorszene ein Marktrenner.