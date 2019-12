Eurowings baut ihr Streckennetz ab dem Flughafen Hamburg mit vielen weiteren Destinationen ab dem Sommerflugplan weiter aus, so kommen zum Beispiel Prag, Göteborg und Larnaca neu dazu.

Ab dem 29. März kann man freitags und sonntags mit Eurowings vom Flughafen Hamburg aus nach Prag fliegen. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt kann man ganzwöchentlich ausser samstags von Hamburg ins schwedische Göteborg fliegen. Ab dem 2. Mai kann man jeweils am Samstag mit Eurowings von Hamburg nach Gran Canaria fliegen und ab dem 16. Mai wird die Linie nach Larnaca auf Zypern aufgenommen, dieser Flug startet jeweils am Samstag. Der Flug von Hamburg nach Fuerteventura wird jeweils samstags auch im Sommerflugplan weitergeführt. Im Juni nimmt Eurowings zwei neue Destinationen in Spanien auf, die ebenfalls direkt von Hamburg aus angeflogen werden: Ab dem 2. Juni 2020 geht es dienstags, donnerstags nach Valencia. Ab dem 4. Juni 2020 dienstags, donnerstags, freitags und sonntags nach Málaga. Zudem wird die Verbindung Hamburg Oslo, die bereits im Winterflugplan bedient wird, auch im Sommerflugplan 2020 weiter bestehen.