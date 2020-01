Als Auftakt ins neue Jahr präsentiert die People’s Air Group in der neuen Broschüre "Urlaubszeit" ihre Sommerziele ab St.Gallen-Altenrhein.

Ergänzend zum Linienverkehr Alten-rhein-Wien bietet die Regionalfluglinie People’s auch in diesem Jahr zusätzlich zehn Sommerdestina-tionen an. Ob Nur-Flug Angebote bei People’s oder vielfältige Pauschalangebote bei High Life Reisen und Rhomberg Reisen; es hat für jeden etwas dabei. Weiter freut sich People’s über den neu lackierten Flieger und ihren Auftritt an der Grenzenlos, die Ferienmesse St.Gallen.

Zusätzliche Nur-Flug Angebote ab St.Gallen-Altenrhein

Wie die People’s Air Group bereits im letzten November informiert hat, kann man auch in diesem Jahr ab St.Gallen-Altenrhein in die Ferien fliegen. Während den Monaten April bis Oktober bietet People’s gemeinsam mit den Reiseveranstaltern Rhomberg Reisen und High Life Reisen beliebte Urlaubsziele ab Altenrhein an.

Die Geschäftsleitung der People’s Air Group gibt weiter bekannt, dass neu nebst Mallorca, Sardinien & Kroa-tien noch weitere Nur-Flug Angebote ins Programm aufgenommen wurden. So besteht neu auch die Möglich-keit nur den Flug nach Menorca, Kalabrien, Kefalonia und Preveza direkt bei People’s zu buchen.

Wer ein Rundum-Sorglos Paket bevorzugt wird bei den renomierten Reiseveranstaltern High Life Reisen und Rhomberg Reisen fündig. Pauschalangebote für die Reiseziele Mallorca, Sardinien, Kroatien, Ibiza & Neapel werden von High Life Reisen angeboten. Rhomberg Reisen hat Menorca, Kefalonia, Kalabrien, Epirus & Lef-kas im Produkt-Portfolio. Eine Übersicht über alle Angebote ab St.Gallen-Alternhein findet man in der neuen Broschüre «Urlaubszeit» oder auf www.peoples.ch

People’s präsentiert sich an der Grenzenlos, die Ferienmesse St.Gallen

Gemeinsam mit den Reiseveranstaltern High Life Reisen und Rhomberg Reisen präsentiert sich People’s an der Grenzenlos, die Ferienmesse St.Gallen vom 17. bis 19. Januar 2020. Hier kann man sich persönlich beraten lassen und mit etwas Glück beim Gewinnspiel tolle Preise gewinnen. Ausserdem bietet People’s 10% Messerabatt auf Flugtickets für die Strecke Altenrhein-Wien (bei Buchung vor Ort). Ein Besuch in der Halle 3 am Stand 3.0.29 lohnt sich auf alle Fälle.

Frische Farbe für den People’s Embraer E170

Das People’s Flugzeug OE-LMK «Laura» hat während der Generalüberholung auch eine äusserliche Auffri-schung erhalten. Nachdem der Name bereits vor zwei Jahren von «People’s Viennaline» zu «People’s» ge-ändert wurde, ist nun auch das «Viennaline» vom Flugzeug verschwunden. Der Flieger OE-LMK wurde infolge des Verkaufs der OE-LTK um den Namen «Nora» erweitert. Das Design des Embraerjet E170 ist ansonsten gleich geblieben und so erstrahlt die Maschine weiterhin in den gewohnten Farben blau, grau und weiss.