Aeromexico musste im November Federn lassen, die Nachfrage sank verglichen mit dem Vorjahresnovember um 6,8 Prozent auf 3,274 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 7,2 Prozent auf 3,979 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 18,926 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 5,3 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.