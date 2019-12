Mallorca, oder die "Perle im Mittelmeer", wie sie auch genannt wird, ist nicht nur eine der Lieblingsinseln der Deutschen, vor allem ihre Hauptstadt Palma de Mallorca ist eine vielseitige und aufregende Großstadt. Im kommenden Sommerflugplan (gültig ab 29. März) erhöht Eurowings ab Bremen Airport ihre Frequenz und fliegt dann fünfmal pro Woche auf die Baleareninsel. Immer montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags geht es dann in rund zweieinhalb Stunden in die Mittelmeersonne. Damit ist Palma ab Bremen ab Ende März mit Eurowings, Sundair und Ryanair insgesamt 19 Mal pro Woche erreichbar. Egal ob Kultur, Shoppen, Relaxen, Sport, Strandtage oder Nachtleben – Mallorca bietet für jeden Geschmack etwas. Die mehr als 300-jährige maurische Herrschaft hat hier ihre Spuren auf der Insel hinterlassen. Wer diese ergründen möchte, nimmt sich am besten bequeme Laufschuhe mit ins Reisegepäck, denn alles ist sehr gut fußläufig erreichbar. Auch das Nachtleben von Palma hält für Nachtschwärmer eine große Auswahl an Clubs, Bars und Diskotheken bereit. Palma hat den größten Altstadtkern Europas und dementsprechend groß ist hier das Angebot an Restaurants und Cafés: Es reicht von traditionellen Tapas-Bars bis hin zum Designerrestaurant.

Auch wenn die Hauptstadt der Baleareninsel eher für Partys bis in den frühen Morgen bekannt ist, hat Palma de Mallorca auch einiges für diejenigen zu bieten, die sich eine kurze und ruhige Auszeit wünschen. Die zentrale Insellage ist ein idealer Ausgangspunkt für einen Ausflug zu den magischen Drachenhöhlen, in denen sich der größte unterirdische See Europas befindet. Oder man nimmt sich einen Mietwagen und erkundet die Insel auf eigene Faust. Einmal in den Norden und dann von Osten nach Westen. Aber dafür sollte man auf alle Fälle etwas Zeit einplanen: Entlang der 550 kilometerlangen Küste befinden sich einige der schönsten Buchten und Strände des Mittelmeers. Und kleine Cafés und Tavernen laden natürlich auch überall noch zum Verweilen ein.

Montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags im Sommerflugplan mit Eurowings von Bremen Airport nach Mallorca. Tickets buchbar unter www.eurowings.com.

