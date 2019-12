Rechtzeitig zu den Sommerferien nimmt die Fluglinie im Juni Dubrovnik in Kroatien und die bulgarische Schwarzmeerstadt Varna in ihren Flugplan ab Budapest auf. Zusätzlich erhöht LOT Polish Airlines die Anzahl der wöchentlichen Flüge von der ungarischen Hauptstadt nach Seoul von drei auf vier.

Die neuen Flüge nach Dubrovnik und Varna finden jeweils sonntags statt (Erstflüge am 7. Juni 2020). Zum Einsatz kommen moderne Flugzeuge vom Typ Embraer 195. Die Flugzeiten lauten:

Budapest-Dubrovnik (LO2571): Abflug um 7:00 Uhr, Ankunft um 8:15 Uhr, 1:15 Stunden Flugzeit

Dubrovnik-Budapest (LO2572): Abflug um 8:55 Uhr, Ankunft um 10:10 Uhr, 1:15 Stunden Flugzeit

Budapest-Varna (LO2631): Abflug um 12:30 Uhr, Ankunft um 15:05 Uhr, 1:35 Stunden Flugzeit

Varna-Budapest (LO2632): Abflug um 15:45 Uhr, Ankunft um 16:20 Uhr, 1:35 Stunden Flugzeit

Hohe Auslastung auf den Flügen nach Seoul

Darüber hinaus wird LOT Polish Airlines ab 6. Mai 2020 häufiger von Budapest nach Seoul fliegen. Die Strecke wurde erst im September 2019 neu aufgenommen und erreichte sofort eine durchschnittliche Auslastung von 85 Prozent. Aufgrund dieses Erfolges führt die Fluggesellschaft zusätzlich zu den drei bestehenden Verbindungen pro Woche (dienstags, freitags und sonntags) einen vierten wöchentlich Nonstopflug ein, der jeweils mittwochs stattfindet. Wie auf allen Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines auch hier moderne Boeing 787 Dreamliner ein, die ihren Gästen drei hochwertige Serviceklassen bieten: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class. Diese Flugzeiten lauten:

Budapest-Seoul

Dienstags, mittwochs, freitags und sonntags mit LO2001: Abflug um 12:25 Uhr, Ankunft um 6:05 Uhr am nächsten Morgen; 10:40 Stunden Flugzeit

Seoul-Budapest

Montags, mittwochs, donnerstags und samstags mit LO2002: Abflug um 7:40 Uhr, Ankunft um 13:25 Uhr; 12:45 Stunden Flugzeit

Michal Fijol, Chief Commercial Officer bei LOT Polish Airlines: „Wir arbeiten sehr konsequent daran, Budapest als unser zweites großes Drehkreuz weiter zu etablieren. Während des Sommers 2020 bieten wir ab Budapest Flüge zu insgesamt 13 Zielen an, unter anderem nach Warschau, London, Brüssel und Stuttgart sowie auf der Langstrecke nach New York (JFK) und nach Seoul. Daneben haben wir am Flughafen Budapest die erste Star Alliance Gold Business Lounge eröffnet, um unseren Gästen die Möglichkeit zu bieten, sich vor ihrem Ab- beziehungsweise Weiterflug zu entspannen oder in Ruhe zu arbeiten.“