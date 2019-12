Am 19. Dezember 2019 hat ein Airbus A380 von Qantas einen nonstop Ferryflug von Dresden nach Sydney unternommen, der Flug dauerte 18 Stunden und 26 Minuten.

Im Rahmen eines Großauftrags haben die Elbe Flugzeugwerke (EFW) GmbH für den Kunden Qantas einen weiteren A380 ausgeliefert. Der Mega Liner der Australischen Airline verließ den EFW Hangar für den Nonstop Flug auf der Ultra-Langstrecke von Dresden nach Sydney am frühen Morgen des 19. Dezembers.

Damit erfolgt eine doppelte Premiere, zum einen als Direktflug von Dresden nach Sydney, zum anderen mit 16.105 km der längste Flug, den je ein A380 ohne Zwischenlandung absolviert hat. Der Mega Liner startete mit großer Crew und landete nach nur 18,5 Stunden Flugzeit in Sydney um 6:05 Uhr Lokalzeit. Bereits am gleichen Tag startet die A380 dann ab Sydney im Passagierbetrieb.

Für Qantas sind die A380 Flugzeuge Rückgrat der Langstreckenflotte. Die Airline investiert ein Multimillionen Dollar Budget in den Kabinenumbau von insgesamt zwölf A380. Bei EFW in Dresden werden davon neun Umrüstungen durchgeführt. Der komplette Umbau des Oberdecks und die Modifikation des Hauptdecks ermöglicht eine durchdachte Raumnutzung mit neuen Sitzen in erweiterten Kabinen und neuer Lounge. Bis Ende 2020 soll das Midlife-Upgrade der Langstrecken-Flotte abgeschlossen sein. Damit werden die Passagiere spürbar mehr Komfort erhalten.

EFW ist eines der wenigen Unternehmen weltweit mit Expertise in der Wartung und im Umbau von Airbus A380. Neben den umfangreichen Kabinenumrüstungen für Qantas werden bei EFW auch weitere A380 gewartet, so dass der Dresdner Flughafen in den kommenden Monaten noch öfter Start- und Landeerlaubnis für das größte Passagierflugzeug der Welt geben kann.