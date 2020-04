Der Flughafen bleibt offen für Frachtflüge, die lebenswichtige Güter für unsere Region ein- und ausfliegen, sowie für Sanitäts- und andere wichtige Flüge.

Die EU hat am 19. März 2020 die Grenzkontrollen an den Schengen-Aussengrenzen wieder eingeführt. Es werden auch am EuroAirport restriktive Kontrollen für die Einreise nach Frankreich und in die Schweiz durchgeführt.

Für die Schweiz gelten Einreiseverbote mit Ausnahme für Personen mit Schweizer Bürgerrecht, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz, Grenzgänger, Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen müssen, und Personen auf der Durchreise.

Deutschland führt seit dem 16. März 2020 Kontrollen an den Binnengrenzen zur Schweiz und Frankreich sowie anderen Nachbarstaaten durch. Auch hier gilt, dass nur mehr Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltstitel, Grenzgänger oder mit einem triftigen Grund einreisen dürfen.

Euroairport